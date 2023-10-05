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НБУ вирішив ліквідувати "Укрбудінвестбанк"

Минулого місяця фінустанову віднесли до категорії неплатоспроможних.

НБУ вирішив ліквідувати "Укрбудінвестбанк"
Фото: Пресслужба "Укрбудінвестбанку"

5 жовтня Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати "Укрбудінвестбанк".

Про це йдеться на сайті НБУ.

Минулого місяця правління НБУ віднесло "Український будівельно-інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних. Це стаося тому, що фінустанова не виконала вимогу щодо усунення порушень банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.

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Нагадаємо, декілька років тому "Укрбудінвестбанк" і ще 19 фінустанов не впоралися із завданням завершити до установленого терміну докапіталізацію до 200 млн грн.

Нещодавно Мінцифри повідомило, що українці за допомогою "Дії" можуть отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували.

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