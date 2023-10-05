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Для малого й середнього бізнесу запустили безкоштовний курс про кібербезпеку, – Федоров

Програма містить 5 практичних тренінгів від топових експертів з кібербезпеки.

Для малого й середнього бізнесу запустили безкоштовний курс про кібербезпеку, – Федоров
Фото: pixabay

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що для малого й середнього бізнесу запустили безкоштовний курс про кібербезпеку. 

“Посилюємо кіберзахист українського бізнесу — запускаємо з Google безоплатний курс. Для малого й середнього бізнесу стартує новий курс про кібербезпеку. Зможете прокачати скіли у сфері кіберзахисту та ефективніше боротися з кіберзагрозами”, — повідомив міністр.  

Він зазначив, що програма містить 5 практичних тренінгів від топових експертів з кібербезпеки — з Google, міжнародної організації ISSP та технологічної компанії Roosh. 

Навчання починається 12 жовтня. Зареєструватись можна за посиланням.  

Нагадаємо, на порталі “Дія” підприємці можуть подати заявку на отримання до 10 тисяч євро для відновлення бізнесу. Йдеться про бізнеси у сфері постачання товарів першої необхідності.

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