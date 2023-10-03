Усі три ключові порти України відновили відновили приймання суден для експорту зерна

Всупереч погрозам Росії обстрілювати судна, що прямують до українських портів, ключові чорноморські порти відновили свою роботу.

Три чорноморські порти України попри російській погрози обстрілювати судна, які прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна.

Про це пише Bloomberg.

"За останні кілька тижнів десять кораблів завершили рейси до ключових українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна, які прямують до українських портів", – йдеться в матеріалі.

Прохід кораблів свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після краху безпечного коридору, погодженого з Росією, виправдала себе.

Як уточнює агенство, згідно з договором про безпечний коридор, усі кораблі, що прямують в Україну, проходять перевірку в Стамбулі, і їхні вантажі складаються тільки з сільськогосподарських товарів.

Витрати на страхування суден, які плавають у такому ризикованому районі, також є проблемою. На знак того, що нова стратегія набирає обертів, страховий брокер Miller заявив, що пропонує "повне страхування військових ризиків" для українських чорноморських зернових суден.

"Це не обов’язково робить подорожі менш безпечними для членів екіпажу, але це може допомогти спростити експорт для сільськогосподарського сектора України, який забезпечував роботою понад кожного десятого українця станом на початок минулого року, згідно з даними Міністерства сільського господарства США. Це також важливий внесок у глобальне постачання продовольства", – пише агенство.

За допомогою вдосконаленої технології Clearwater Dynamics всі судна, які прямують коридором і перебувають в українських портах, тепер відслідковують у цілодобовому режимі, доки вони не покинуть зону підвищеного ризику.

Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.

Нагадаємо, у вересні балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ