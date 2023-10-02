НБУ переходить до гнучкого курсу гривні до долара

Національний банк України запроваджує з 3 жовтня режим керованої гнучкості обмінного курсу за гарних обставин. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"Національний банк України переходить до нового режиму, ми робимо цей крок з позиції сили, відчуваючи себе досить комфортно з точки зору міжнародних резервів, ситуації на валютному ринку", – заявив Ніколайчук.

За словами посадовця, структурний дисбаланс не такий значний, тож центробанку вдасться його покривати коштами міжнародної підтримки.

"Суттєвих змін в чистому попиті на валюту, фундаментального попиту не очікуємо в результаті нашого рішення в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі ми отримали інструмент, за рахунок матимемо змогу краще управляти і валютним ринком і економікою", –зазначив заступник Нацбанку.

Крім того, Ніколайчук заявив, що НБУ найближчим часом буде контролювати ситуацію на ринку і буде допускати більші або менші коливання.

"Ситуація кардинально відрізняється від липня минулого року, коли НБУ вимушений був девальвувати гривню на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. Тоді всі очікували стрімкої девальвації, наші резерви наближалися до 20 млрд доларів і всі намагалися максимально перейти в іноземну валюту", - додав він.

Наразі рівень міжнародних резервів НБУ перебуває біля свого історичного максимуму – 40,4 млрд дол станом на початок вересня 2023 року. Розмір такої "подушки" дозволить згладити надмірний попит на валюту та зберігати ситуацію на валютному ринку контрольованою.

Варто зазначити, що у січні-серпні 2023 року прибуток українських банків склав 95,1 млрд гривень. Це в 11,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.