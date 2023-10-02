На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ переходить до гнучкого курсу гривні до долара

Нацбанк має достатньо резервів та міжнародної підтримки.

НБУ переходить до гнучкого курсу гривні до долара
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України запроваджує з 3 жовтня режим керованої гнучкості обмінного курсу за гарних обставин. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"Національний банк України переходить до нового режиму, ми робимо цей крок з позиції сили, відчуваючи себе досить комфортно з точки зору міжнародних резервів, ситуації на валютному ринку", – заявив Ніколайчук.

За словами посадовця, структурний дисбаланс не такий значний, тож центробанку вдасться його покривати коштами міжнародної підтримки.

"Суттєвих змін в чистому попиті на валюту, фундаментального попиту не очікуємо в результаті нашого рішення в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі ми отримали інструмент, за рахунок матимемо змогу краще управляти і валютним ринком і економікою", –зазначив заступник Нацбанку.

Крім того, Ніколайчук заявив, що НБУ найближчим часом буде контролювати ситуацію на ринку і буде допускати більші або менші коливання.

"Ситуація кардинально відрізняється від липня минулого року, коли НБУ вимушений був девальвувати гривню на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. Тоді всі очікували стрімкої девальвації, наші резерви наближалися до 20 млрд доларів і всі намагалися максимально перейти в іноземну валюту", - додав він.

Наразі рівень міжнародних резервів НБУ перебуває біля свого історичного максимуму – 40,4 млрд дол станом на початок вересня 2023 року. Розмір такої "подушки" дозволить згладити надмірний попит на валюту та зберігати ситуацію на валютному ринку контрольованою.

Варто зазначити, що у січні-серпні 2023 року прибуток українських банків склав 95,1 млрд гривень. Це в 11,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies