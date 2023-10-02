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Україна сьогодні експортує електроенергію до Словаччини і Молдови, імпорту немає

Востаннє Україна лише експортувала електроенергію на початку вересня.

Україна сьогодні експортує електроенергію до Словаччини і Молдови, імпорту немає
Фото: Харківська ОВА

Станом на сьогодні Україна експортує електроенергію до Молдови та Словаччини. Загальний обсяг – 4 555 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт. Імпорту при цьому немає.

Про це повідомили в Укренерго. У компанії зазначили, що в Україні через бої та з інших причин без світла на ранок залишалися 404 населених пункти. 

"Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", – йдеться у повідомленні.

У вересні Україна експортувала електроенергію до Словаччини та Молдови загальним обсягом у 5021 МВт·год, але при цьому і імпортувала – зі Словаччини. 26 вересня 42 він склав МВт·год, 27 вересня імпорт склав 1 МВт·год, 28 вересня – 131 МВт·год, 29 – 239 МВт·год. Імпорту електроенергії, згідно з опублікованою компанією статистикою, востаннє не було лише 8 вересня.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 через російські обстріли енергетичної інфраструктури Україна припиняла експортувати електроенергію. Експорт відновили лише в квітні. 

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