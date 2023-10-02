На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГоловнаСвіт

Президентка Словаччини вручить Фіцо мандат на початок перемовин щодо формування уряду

Очікується, що Фіцо для формування коаліції звернеться до проєвропейської партії “Голос” і проросійської Словацької національної партії.

Президентка Словаччини вручить Фіцо мандат на початок перемовин щодо формування уряду
Зузана Чапутова
Фото: EPA/UPG

Президентка Словаччини Зузана Чапутова зустрінеться сьогодні з проросійським експрем’єром Робертом Фіцо, чия партія SMER-SSD перемогла на суботніх виборах. 

Про це пише Reuters.

Вона передасть йому політичний мандат на початок переговорів щодо формування нового уряду.

Фіцо та його партія набрали майже 23% голосів, провівши кампанію за припинення військової допомоги Україні.SMER переміг ліберальну політичну силу Progresivne Slovensko (Прогресивна Словаччина, PS), яка отримала 18% голосів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Очікується, що без більшості Фіцо для формування коаліції звернеться до партії HLAS (Голос), більш проєвропейської партії, яка відокремилася від SMER у 2020 році, і, найімовірніше, до проросійської Словацької національної партії (SNS), яка набрала 5,6% голосів. 

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що поки зарано стверджувати, як вплине на Україну результат виборів у Словаччині, де перемагла партія експрем'єра Роберта Фіцо, який виступає за припинення військової підтримки українців. На його думку, спершу треба дочекатися формування коаліції.

Раніше Фіцо заявив, що в громадян Словаччини "є більші проблеми, ніж Україна". Він виступає за припинення військової допомоги українцям, але хоче продовжувати гуманітарну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies