Президентка Словаччини вручить Фіцо мандат на початок перемовин щодо формування уряду

Очікується, що Фіцо для формування коаліції звернеться до проєвропейської партії “Голос” і проросійської Словацької національної партії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова зустрінеться сьогодні з проросійським експрем’єром Робертом Фіцо, чия партія SMER-SSD перемогла на суботніх виборах.

Про це пише Reuters.

Вона передасть йому політичний мандат на початок переговорів щодо формування нового уряду.

Фіцо та його партія набрали майже 23% голосів, провівши кампанію за припинення військової допомоги Україні.SMER переміг ліберальну політичну силу Progresivne Slovensko (Прогресивна Словаччина, PS), яка отримала 18% голосів.

Очікується, що без більшості Фіцо для формування коаліції звернеться до партії HLAS (Голос), більш проєвропейської партії, яка відокремилася від SMER у 2020 році, і, найімовірніше, до проросійської Словацької національної партії (SNS), яка набрала 5,6% голосів.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що поки зарано стверджувати, як вплине на Україну результат виборів у Словаччині, де перемагла партія експрем'єра Роберта Фіцо, який виступає за припинення військової підтримки українців. На його думку, спершу треба дочекатися формування коаліції.

Раніше Фіцо заявив, що в громадян Словаччини "є більші проблеми, ніж Україна". Він виступає за припинення військової допомоги українцям, але хоче продовжувати гуманітарну.