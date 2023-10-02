Проєкт вартістю 7,3 мільярда доларів реалізований в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”.

В Індонезії відкрили першу високошвидкісну залізницю Whoosh, яка має зменшити затори у країні. Про це пише BBC.

Проєкт вартістю 7,3 мільярда доларів реалізований за підтримки Китаю в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”.

Президент Джоко Відодо відкрив залізницю, яка з’єднує столицю Джакарту з Бандунгом − головним економічним центром країни.

Залізницю мали відкрити у 2019 році, але відкриття перенесли через земельні суперечки, пандемію Covid-19 і перевищення бюджету на 1,2 мільярда доларів.

Whoosh є спільним підприємством з чотирьох індонезійських державних компаній та пекінської China Railway International. Назва є скороченням від “Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal”, що перекладається як “Економія часу, оптимальна робота, надійна система”. Whoosh може розвивати швидкість до 350 км/год.

Високошвидкісна залізниця має підвищити економічну продуктивність країни. Чиновники також рекламують роботу потягів від електрики, що допоможе зменшити вуглецевий слід.

За словами Деді Дінарто, провідного індонезійського аналітика стратегічної консалтингової компанії Global Counsel, очікується, що потягом переважно будуть користуватися ділові мандрівники і туристи.

Фото: EPA/UPG

“Це викликає невизначеність щодо того, чи будуть ці значні інвестиції в інфраструктуру, що фінансується як Китаєм, так і національним бюджетом, прибутковими для уряду”, — сказав він.

Попередньо, вартість квитка в один кінець може становити від 250 до 350 тисяч індонезійських рупій (16-22,60 доларів). Натомість проїзд у маршрутному автобусі може коштувати лише 5 доларів.

Нагадаємо, Китай запустив першу лінію швидкісного поїзда через море біля Тайванської протоки. Потяги рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.