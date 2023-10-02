Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
ГоловнаСвіт

В Індонезії відкрили першу високошвидкісну залізницю за підтримки Китаю

Проєкт вартістю 7,3 мільярда доларів реалізований в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”.

В Індонезії відкрили першу високошвидкісну залізницю за підтримки Китаю
Фото: EPA/UPG

В Індонезії відкрили першу високошвидкісну залізницю Whoosh, яка має зменшити затори у країні. Про це пише BBC.

Проєкт вартістю 7,3 мільярда доларів реалізований за підтримки Китаю в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”.

Президент Джоко Відодо відкрив залізницю, яка з’єднує столицю Джакарту з Бандунгом − головним економічним центром країни.

Залізницю мали відкрити у 2019 році, але відкриття перенесли через земельні суперечки, пандемію Covid-19 і перевищення бюджету на 1,2 мільярда доларів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Whoosh є спільним підприємством з чотирьох індонезійських державних компаній та пекінської China Railway International. Назва є скороченням від “Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal”, що перекладається як “Економія часу, оптимальна робота, надійна система”. Whoosh може розвивати швидкість до 350 км/год.

Високошвидкісна залізниця має підвищити економічну продуктивність країни. Чиновники також рекламують роботу потягів від електрики, що допоможе зменшити вуглецевий слід.

За словами Деді Дінарто, провідного індонезійського аналітика стратегічної консалтингової компанії Global Counsel, очікується, що потягом переважно будуть користуватися ділові мандрівники і туристи.

Фото: EPA/UPG

“Це викликає невизначеність щодо того, чи будуть ці значні інвестиції в інфраструктуру, що фінансується як Китаєм, так і національним бюджетом, прибутковими для уряду”, — сказав він.

Попередньо, вартість квитка в один кінець може становити від 250 до 350 тисяч індонезійських рупій (16-22,60 доларів). Натомість проїзд у маршрутному автобусі може коштувати лише 5 доларів.

Нагадаємо, Китай запустив першу лінію швидкісного поїзда через море біля Тайванської протоки. Потяги рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies