Росіяни підвищили роль авіації в операціях Чорноморського флоту, - британська розвідка

Ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12.

Компонент морської авіації Чорноморського флоту Росії останніми тижнями взяв на себе особливо важливу роль в операціях флоту і намагається відповідати на загрози на південному фланзі війни в Україні.

Про це йдеться узвіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, опублікованому в соціальній мережі Х.

"Військово-морська авіація приділяє особливу увагу операціям із морського повітряного патрулювання, основним завданням яких, найімовірніше, є раннє виявлення безпілотних надводних кораблів. Ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, спроєктовані в 1950-х роках, які вилітають із баз в окупованому Криму. Бойові літаки Су-24 виконують ударні операції на морі, включно зі щонайменше одним нещодавнім повітряним ударом по острову Зміїний", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, у зв'язку з загрозами Севастополю окупанти, найімовірніше, перебазують велику частину флоту з цього міста до Новоросійська. Тому РФ намагається використовувати військово-морську авіацію для збереження контролю над північно-західною частиною Чорного моря.

Нагадаємо, останніми тижнями російський Чорноморський флот зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.

22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Пізніше стало відомо, що штаб уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.