Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США

Новини зі США стривожили українців: через позицію частини Республіканської партії понад $6 млрд, які мали піти на безпекові потреби нашої держави, були виключені з фінального варіанту бюджетної резолюції. Обидві партії обіцяють, що ближчим часом розглянуть ініціативу щодо підтримки України. Проте не варто бути наївними: радикальне крило Республіканської партії зробить усе можливе, щоби ускладнити процес ухвалення позитивного для нас рішення.

За кілька годин до можливої зупинки роботи уряду США (шатдауну) дві палати Конгресу проголосували за тимчасовий 45-денний кошторис , врятувавши сотні тисяч американців від звільнення. За цей період республіканці та демократи повинні дійти згоди щодо федерального річного бюджету, схвалити 12 окремих програм з фінансування. Звісно, існує вірогідність того, що цього не станеться і країна знову увійде в політичну кризу. Як би там не було, але тимчасовий кошторис кращий за його відсутність.

Фото: EPA/UPG

Шатдаун чи політична криза?

За Конституцією Сполучених Штатів саме Конгрес відповідає за державний гаманець – ухвалення рішень щодо фінансування тих чи інших федеральних агенцій та програм. У США фінансовий рік починається з 1 жовтня, і саме до того часу дві конгресові палати мають затвердити річний бюджет. Якщо ж цього не стається, то уряд зупиняє свою роботу – настає шатдаун.

Якщо це трапляється, то сотні тисяч людей тимчасово лишаються без роботи, частині федеральних працівників зупиняють зарплатні надходження, а біля 25% урядових програм перестають діяти. Федеральні агенції, своєю чергою, не можуть брати на себе боргові зобов’язання – це їм забороняє Закон про боротьбу з дефіцитом бюджету.

За останні 42 роки це 21 шатдаун. З 1981-го уряд США час від часу припиняв свою роботу, одначе найчастіше ця пауза тривала день – два. Проблеми почалися з президентства Білла Клінтона. У 1995 – 1996 роках його адміністрація не могла дійти згоди з Республіканською партією через питання рівня державних видатків. Двічі уряд тоді закривався на 26 днів. Проте справжні проблеми почалися у часи Обами та найбільше загострилися у період головування Трампа.

Фото: .npr.org Спікер Палати представників Ньют Ґінгріч, президент Білл Клінтон та лідер Республіканської партії в Сенаті Боб Доул (праворуч) під час зустрічі, щоб обговорити шляхи подолання шатдауну ( кінець 1995 – початрк 1996 рр).

У 2013 році республіканці розпочали суперечку з адміністрацією щодо Закону про доступне медичне обслуговування: вони на 16 днів заблокували роботу федеральних агенцій. А вже у грудні 2018 року і січні 2019-го відбувся найдовший за історію Сполучених Штатів шатдаун. Це сталося вже через позицію демократів, які не захотіли фінансувати стіну Трампа на кордоні із Мексикою. Тоді без роботи залишилися 800 тис. людей, а країна понесла $11 млрд збитків.

Зараз же США опинилися на межі закриття уряду. Після багатоденних дебатів Конгрес зміг проголосувати лише за тимчасовий кошторис на 45 днів. Існує вірогідність того, що до кінця року (якщо політичним опонентам компромісу все ж не вдасться віднайти) Сполучені Штати увійдуть до повноцінного шатдауну.

Втім, варто зрозуміти, чому такі кризи усе частіше виникають. Насправді проблема набагато глибша – вона не стосується виключно видатків, хоча це питання є доволі критичним для Америки. Справа в тім, що за останні двадцять років в США надто змінився політичний ландшафт. Правлячі партії залишилися ті ж самі – Демократична та Республіканська, – однак всередині цих двох сил з’явилися радикальні рухи, які зайняли крайні ліві та ультраправі позиції та унеможливили досягнення будь-якого консенсусу в Конгресі. Буквально нещодавно сенатор – республіканець Мітт Ромні сказав, що американський парламент перестав бути тим місцем, де можна дійти згоди хоч з якогось питання.

Фото: EPA/UPG Сенатор-республіканець від Юти Мітт Ромні

Біда в тім, що нинішня ситуація всередині Америки напряму впливає на безпеку України. Адже саме радикальне крило Республіканської партії домоглося виключення з тимчасового кошторису статті про безпекову допомогу нашій державі на суму у понад $6 млрд.

Підважена допомога

10 серпня 2023 року Байден попросив Конгрес ухвалити законопроєкт про видатки на понад $40 млрд, які мали піти на боротьбу з наслідками стихійних лих, захист кордонів та протидію Китаю. Одначе $24 млрд з цього пакету Байден попросив направити на оборонну допомогу Україні. Ця сума була розрахована на тримісячний період. Трохи більше половини цих грошей, понад $13 млрд, призначалися б на закупівлю обладнання та поповнення запасів для українських Збройних Сил. Інша частина – на її економічну та гуманітарну підтримку тощо.

29 вересня заступник міністра оборони США Майкл МакКорд надіслав листа на адресу представників Демократичної партії в Конгресі США, де він зазначив, що Пентагон «вичерпав майже усі доступні фінанси, які були призначені на допомогу Україні». Він також наголосив: затримка із асигнуваннями призведе до дефіциту у потребах української оборони – може виникнути брак із системами ППО та боєприпасами. Очевидно, що це недопустимо під час наступальних дій, а також у зимовий період, коли існує надзвичайна загроза ракетних ударів російськими військами по українській критичній інфраструктурі.

Фото: Посольство США в Україні

Тим не менш, радикальне крило республіканців поки що не поспішає ухвалювати відповідний законопроєкт, наголошуючи на тому, що питання допомоги Україні потрібно винести на окреме обговорення.

І от наступає критичний момент – за цю ініціативу Байдена Конгрес не голосує, а натомість починає розглядати питання федерального бюджету. Виникає ризик шатдауну. Сенат пропонує виділити Україні понад $6 млрд на 45 днів, це рішення підтримує більшість сенаторів як з Демократичної, так і з Республіканської партії. А от республіканці-радикали (часто їх називають трампістами) з Палати представників блокують цю ініціативу і вимагають від спікера Конгресу, однопартійця Маккарті, відмовитися від тих домовленостей, які він досягнув із президентом Байденом, і домогтися того, щоби питання української допомоги виключили з проєкту тимчасового кошторису та винесли на окреме обговорення.

Маккарті йде на цей крок. Причому причина такого рішення доволі прозаїчна: частина його однопартійців прямо дала зрозуміти: якщо той залишить в бюджеті статті допомоги Україні, йому загрожуватиме відставка. Після голосування за тимчасовий кошторис він скаже: «Те, що зробила Росія, було неправильним. Проте я вважаю, що ми маємо визначити, що означає перемога і які у нас плани. Білий дім має почати з нами діалог і почути нашу позицію». Примітно, що після цього голосування трампісти і далі погрожують Маккарті відставкою, звинувачуючи його у тому, що він не допустив шатдауну.

Усі, законодавці, сенатори та адміністрація Байдена, вирішили врешті-решт підтримати тимчасовий кошторис без статей на підтримку України. Після президент Байден, глава Міноборони Остін, міністр фінансів Єллен, лідери обох партій в Сенаті, конгресмени, заявили про підтримку України. Домовилися, що питання оборонної допомоги окремо розглянуть в Конгресі вже найближчого тижня.

Фото: EPA/UPG Президент Сша Джо Байден

«Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоби американська підтримка для України переривалася. Я цілком очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить ухвалення підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент», – заявив Джо Байден.

Ризик для України

Скажімо одразу: якби зараз відбувся шатдаун, Україна би постраждала ще більше, адже зупинилася би частина важливих для нас, зокрема і оборонних програм. Раніше представник Пентагону Кріс Шервуд зазначив, що блокування роботи американського уряду може вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує, до прикладу, виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

«Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню».

Зараз, як зауважила посол України в США Оксана Маркарова, ситуація не настілки критична. «Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових $1.6 млрд на оборонну допомогу та плюс $1.23 млрд прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахували на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми».

Фото: надано пресслужбою Посол України в США Оксана Маркарова

Нині гроші є. Питання в тому, щоби вже найближчим часом обидві палати Конгресу підтримали ініціативу щодо допомоги Україні. Не варто бути наївними: у США розпочалася передвиборча боротьба, і частина республіканської партії, її найпопулярніші кандидати агітують за зменшення або припинення допомоги нашій державі. Є ті голоси в Конгресі, які наполягають на тому, що потрібен додатковий нагляд та підзвітність з боку України. Показово, до речі, те, що Київ від цього не відмовляється: президент Зеленський навпаки постійно каже, що Україна погоджується на будь-які перевірки.

Чи існує вірогідність того, що ініціатива про підтримку України зазнає невдачі? Така можливість у цей непростий політичний період постійно існуватиме. Одначе нині у Конгресі є явна більшість тих, хто підтримує нашу державу. Нагадаємо, що після нещодавньої поїздки Володимира Зеленського до США і його спілкування з представниками обох палат Конгресу, питання про виділення додаткових $300 млн на оборонні потреби було зняте.

Водночас наявна інша загроза. Радикали з республіканського табору можуть спробувати поєднати питання виділення допомоги Україні з протидією міграційній загрозі. Нині у США склалася непроста ситуація із нелегалами – пошукачами притулку. У серпні понад 300 тис. разів мігранти порушували правила перетину американського кордону.

Ми не будемо розповідати про причини міграційної кризи, однак скажемо, що ультраправе крило Республіканської партії вимагає посилити контроль за потоком людей і повернутися до деяких процедур, які були запроваджені за президенства Трампа. Паралельно є і ті, хто каже, що потрібно Україні виділяти менше коштів, а на охорону кордону давати в рази більше.

Фото: EPA/UPG Прикордонний патруль США затримує нелегальних мігрантів на південному кордоні США, Сан-Дієго, штат Каліфорнія, 25 вересня 2023 року.

Для нас головне, щоби питання внутрішньої безпеки США напряму не пов’язали з питанням помочі Україні, особливо в момент формування та голосування за федеральний бюджет.

Невирішені проблеми

Насправді, якщо узяти кошти, які Америка витрачає на допомогу Україні, то це не надто вже й великі суми і для бюджету США вони не становлять якогось непомірного навантаження. Реальна проблема Сполучених Штатів – це їх борг, який нині складає $33 трлн.

Байден та Маккарті раніше домовилися, що до 2025 року дві партії погодять стелю цього боргу та зменшать витрати на $100 млрд, що протягом 10 років скоротить дефіцит на трильйон доларів. Частина республіканців – трампістів агітують за більш жорсткі обмеження.

Показово, що більша частина необґрунтованих розтрат стосується не сектору оборони, а деяких соціальних видатків. Зростання процентних виплат, федеральні законопроєкти щодо додаткового стимулювання соціального сектору, витрати на систему Medicare для бебі-бумерів – це ключові виклики для бюджету США. Просто Америка витрачає більше, аніж отримує. З таким підходом країна за 10 років отримає дефіцит бюджету вже у $33 трлн.

Однак і цей сценарій виглядає оптимістично. До прикладу, у Deutsche Bank вважають, що ситуація може бути значно гіршою, адже багато хто не враховує підняття ФРС США відсоткових ставок, що уряду країни потрібно буде сплачувати більший відсоток за власним боргом.

Усе це говорить про те, що вирішення питання з наданням чи ненаданням помочі Україні точно не змінить реальної економічної картини для Америки. Однак вона змінює політичну. Зараз усі, кому не лінь спекулюють на питанні помочі нашій державі. На жаль, ця тема стала однією з ключових у передвиборчій боротьбі. Допомога Україні ніяк не загрожує американському платнику податків, одначе вона допомагає окремим політикам підвищувати свій рейтинг.

Фото: EPA/UPG

Замість післямови

Ми не говоритимемо очевидні речі про те, що українській стороні варто більше приділяти уваги Республіканській партії, усім її таборам. Тут не потрібно нікого вчити – наше посольство і так це робить. Одначе про що точно варто вже зараз думати, так це про жовтень 2024 року. Тоді Конгрес США ухвалюватиме черговий бюджет. Це відбуватиметься за місяць до головних виборів у країні, коли американці обиратиму президента та більшу частину представників в обох палатах парламенту.

У цей період республіканці можуть спробувати організувати довготривале блокування уряду. І нам варто вже проговорювати з нашими партнерами різні варіанти на випадок подібного сценарію. Так, будь-який шатдаун рано чи пізно закінчується, одначе у нашій ситуації кожен день є дорогоцінним.