Данія скерує понад 14 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів для українських військових

Данія надасть більше 14 мільйонів на закупівлю озброєння для українських військових.

Данія скерує понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від Європейського Союзу.

Про це заявили в Міністерстві оборони Данії, – пише Sky News.

"Після скасування минулого року оборонного резервування ЄС у Данії з'явилася можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, у тому числі з Європейським оборонним агентством", - заявив Міністр оборони Данії.

Також в Міноборони додають, що боєприпаси буде доставлено до України протягом 2024 року.