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Україна виконає 7 рекомендацій для початку переговорів щодо вступу до ЄС, – Зеленський

У майбутньому Україні потрібно провести багато реформ.

Україна виконає 7 рекомендацій для початку переговорів щодо вступу до ЄС, – Зеленський
Фото: ОП

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС в Києві президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств актуальні питання підтримки нашої країни під час війни.

Про це повідомляє сайт ОП.

Мова також йшла про інтеграцію до ЄС, реалізацію Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії РФ проти України.

Глава держави зазначив, що сім рекомендацій, які Україна отримала від Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, були великим кроком уперед і важливою мотивацією для всіх українців.

"Ми виконаємо всі рекомендації. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб ми в цій конкретиці й жили. Ми дуже конкретна держава. Тому що в час війни треба виконувати те, що ти пообіцяв", – сказав він.

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Водночас президент зауважив, що Україні в майбутньому буде потрібно здійснити ще багато кроків та відповідних реформ. Відповідаючи на запитання щодо перебігу реалізації української Формули миру, Володимир Зеленський назвав значним успіхом залучення до цього процесу такої великої кількості країн.

За його словами, нині триває робота над організацією третьої зустрічі радників із національної безпеки лідерів держав світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Президент звернув увагу, що представники різних континентів уже говорять про готовність обговорювати свої мирні ініціативи на майданчику Формули миру. Тож Формула має бути безальтернативною основою для проведення майбутнього Глобального саміту миру. Тому що саме Україна є жертвою цієї неспровокованої та несправедливої війни, наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається не на території блоку. Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС.

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