За 9 місяців 2023 року Німеччина експортувала в Україну зброї на 3,3 млрд євро

За дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.

Про це пишуть Spiegel та Європейська правда.

"Незмінна підтримка Німеччиною України в її захисті себе від російської агресії, що суперечить міжнародному праву, продовжує чітко відображатися в ліцензійних обсягах експорту озброєнь", – заявив державний секретар міністерства економіки ФРН Свен Гігольд.

За інформацією Мінекономіки ФРН, експортні поставки німецької зброї у минулому році становили 8,35 млрд євро, а за перші 3 квартали поточного року – 8,76 млрд євро.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").