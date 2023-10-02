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У Херсонській області через наїзд на міну загинув тракторист

Він наїхав на вибуховий предмет поблизу села Чкалове. 

У Херсонській області поблизу села Чкалове внаслідок наїзду на міну загинув тракторист. Про це з посиланням на прокуратуру повідомив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Близько 15:00 поблизу села Чкалове Херсонської області тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від отриманих поранень чоловік загинув", – написав він.

За даними уряду, зараз потенційно замінованими залишаються 174 000 квадратних кілометрів площі України. Скред пріоритетів у розмінуванні – сільгоспземлі. Уже обстежили понад 200 тис. га з 470 тис., визначених як пріоритетні. 

Випадки підриву на ворожих мінах у різних областях відбуваються ледь не щодня. ДСНС нагадувала про заборону відвідування лісів, зокрема для збору грибів. У випадку виявлення небезпечного предмета слід зателефонувати 101 або 102, за можливості огородити місце, не наближаючись при цьому до нього, і попередити оточуючих. Підходити заборонено ближче ніж на 300 метрів. 

  

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