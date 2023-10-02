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З кожним звільненим метром Україна розширює свій шлях у ЄС, − Бербок

"Майбутнє України – у Європейському Союзі".

З кожним звільненим метром Україна розширює свій шлях у ЄС, − Бербок
Фото: ЕРА/UPG

З кожним метром своєї території, який звільняє Україна, Київ розширює свій шлях у Євросоюзі.

Про це під час зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку заявила головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок.

Вона підкреслила, що майбутнє України – у Європейському Союзі, “у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська”. 

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“З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС”, − додала Бербок.

Нагадаємо, у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Таке засідання вперше відбувається за межами блоку.

Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня. Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що реалістичним терміном вступу нашої держави до ЄС є 2030 рік.

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