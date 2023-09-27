Єврокомісія планує опублікувати доповідь щодо прогресу України 31 жовтня, − ЗМІ

Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня.

Про це повідомив з посиланням на джерела у Брюсселі кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк.

“За останніми прогнозами, звіти Європейської комісії про розширення будуть опубліковані 31 жовтня”, − написав журналіст у соцмережі X.

the latest estimation is that the European Commission's enlargement reports will be published on 31 Oct 🎃

Happy Halloween for 🇺🇦🇲🇩🇬🇪🇷🇸🇽🇰🇧🇦🇦🇱🇲🇰🇲🇪🇹🇷??? — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2023

Нагадаємо, міністри країн Європейського союзу у справах блоку прибули сьогодні до іспанського міста Мурсія, де два дні обговорюватимуть необхідні реформи для прийняття нових членів, йдеться про Україну, Молдову та Західні Балкани.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні.

За даними Bloomberg, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС. При цьому очікується, що процес вступу буде “багаторічним”. Також Єврокомісія може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включно з корупцією. Це будуть так звані проміжні кроки. Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення країни у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включно з верховенством права та економікою.

Цього місяця прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Україні ще 5000 законодавчих актів слід привести у відповідність до рекомендацій Євросоюзу. Це, за його словами, передостанній крок до вступу.