Єврокомісія наступного місяця рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС, – Bloomberg

При цьому очікується, що процес вступу буде “багаторічним”.

Єврокомісія – виконавчий орган Європейського Союзу – готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

При цьому очікується, що процес вступу буде “багаторічним”. Також Єврокомісія може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію. Це будуть так звані проміжні кроки.

Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення країни у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку.

Зазначається, що немає жодного швидкого способу прискорення складних критеріїв членства, які зазвичай тривають більше десяти років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і її заявка тривала 10 років, перш ніж її офіційно прийняли в 2013 році.

Для ЄС вступ України виглядає як вирішальний тест на здатність блоку приймати нових членів і адаптувати процес прийняття рішень. Триваюча війна Росії в Україні та попередні заяви кількох інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати.

Відновлення розширення блоку з 27 членів відбувається в критичний момент, оскільки ціллю є забезпечити, щоб країни Східної Європи залишалися в орбіті ЄС, а не в орбіті Росії чи Китаю.

Урсула фон дер Ляєн, голова комісії, заявила, що процес вступу базується на заслугах, але «ми побачили великі успіхи, яких Україна вже зробила після того, як ми надали їй статус кандидата» в червні минулого року.

Рекомендація комісії буде обговорена державами-членами в грудні, коли лідери ЄС можуть дати своє благословення на відкриття переговорів про вступ України. За словами деяких чиновників, позиції кількох країн, включаючи Угорщину, ще залишаються під питанням.

Щоб запустити процес вступу, Україні необхідно досягти прогресу в реформах. Цього тижня Комісія повідомила державам-членам, що деякі незавершені реформи, включно з реформою Конституційного суду, прогресують, і що потрібно більше щодо боротьби з корупцією та відмиванням грошей, захисту меншин і зменшення впливу олігархів.

Україна завершила реформи управління судовими органами та медіа-сектором.

Давид Арахамія, голова партії Зеленського, повідомив у телеграмі в четвер, що парламент уже виконав 99,9% вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ і обговорив закон, який посилює контроль за політиками. За його словами, щодо закону «багато дискусій», «але я впевнений, що ми над ним працюватимемо і через кілька тижнів приймемо його у другому читанні».

ЄС повинен буде ретельно визначити послідовність проміжних кроків після можливого зеленого світла лідерів, оскільки потрібен час для вирішення проблем, включаючи корупцію, сказав один дипломат ЄС. Цей крок також вимагатиме досягнення тонкого балансу, щоб показати кандидатам із Західних Балкан, що для Києва немає коротких шляхів, додав дипломат.

Нагадаємо, 21 вересня Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС.В ухваленій редакції пропозиції Венеційської комісії враховані частково. Не врахували ті, які могли обмежити права української мови.

Минулого тижня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні треба привести у відповідність до рекомендацій ЄС ще 5000 законодавчих актів – це передостанній крок до вступу. Він зазначив, що початок перемовин щодо приєднання є важливим для макрофінансової стабільності.