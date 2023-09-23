Австралія підтримала обмеження права вето Росії у Радбезі ООН

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки ООН і закликала до подальших реформ цього органу, повідомляє Bloomberg.

“Ми повинні вимагати більше від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето… Росія щодня висміює ООН, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну”, – заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН.

У середу Зеленський заявив членам Ради Безпеки ООН, що здатність Москви накладати вето на ініціативи не дала органу можливості адекватно реагувати на вторгнення Росії в Україну. Рада Безпеки складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними і мають право вето: Китай, Росія, Франція, Велика Британія та США.

“Ми повинні забезпечити більше постійних і непостійних представництв для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії”, – сказала Вонг на асамблеї. За її словами, Австралія претендує на місце в Раді безпеки на 2029-2030 роки.

За словами Вонг, напруженість у Південно-Китайському морі та триваюча розробка ядерної зброї Північною Кореєю є одними з проблем, які вимагають більшої відданості запобіганню конфліктам.

“Якщо коротко, військова сила розростається, але заходи щодо стримування військового конфлікту – ні. При цьому існує небагато конкретних механізмів для запобігання цьому”, – сказала вона.

Нагадаємо, у травні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що настав час реформувати Раду Безпеки ООН, щоб вона відповідала "реаліям сучасного світу".