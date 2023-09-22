Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з головою уряду Канади Трюдо

Сторони обговорили, зокрема, оборонні потреби України.

Зеленський зустрівся з головою уряду Канади Трюдо
Фото: ОПУ

Сьогодні, 22 вересня, президент Україн Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Як завжди, плідні переговори з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо”, - написав Зеленський. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він зазначив що обговорив із головою уряду Канади оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

Нагадаємо, Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Це перша поїздка до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies