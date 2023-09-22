Зеленський зустрівся з головою уряду Канади Трюдо

Сьогодні, 22 вересня, президент Україн Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Як завжди, плідні переговори з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо”, - написав Зеленський.

Він зазначив що обговорив із головою уряду Канади оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

Нагадаємо, Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Це перша поїздка до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення РФ.