Знаєте, чим ми відрізняємось від демократичних суспільств? Ми або любимо, або не любимо політиків. Любити треба дітей, країну, друзів, рідню. До політиків треба ставитись, як до найманого менеджменту з управління країною. І оцінювати їхню роботу.

Фото: тг-канал Верховна Рада України

Чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків Державної аудиторської служби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила “збитками держави”.

Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак, навіть офіційні роз'яснення Міністерства економіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили.

Я була на засіданнях Кабміну. На трьох Комітетах ВРУ. На засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки було прийнято рішення звернутись до Кабміну з вимогою терміново розв'язати проблему. Не вирішили.

Я була змушена звернутись до Давида Арахамії. І дякую йому, що з моменту мого дзвінка до моменту голосування не пройшло й 2 діб. Проєкт моєї постанови був одразу зареєстрований с секретаріаті ВРУ просто в день мого дзвінка. На наступний день дуже оперативно відреагував Комітет з нацбезпеки, усі 16 членів якого одностайно проголосували за винесення постанови на розгляд до сесійної зали. І це питання включили до порядку денного.

Менше, ніж за дві доби ми нарешті маємо результат.

Сьогодні 306 голосів “за” постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ. Документ зобов'язує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Таким чином на законодавчому рівні питання прибутку для всіх постачальників Міноборони остаточно врегульовано.

Дякую кожному, хто віддав свій голос в підтримку цієї постанови.

Нарешті здоровий глузд переміг!