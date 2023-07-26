Більшість українців довіряють ЗСУ, волонтерам і ДСНС, – опитування

Більшість українців найбільше довіряють Збройним силам України і не довіряють судам та політичним партіям.

Про це свідчать резльтати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до ЗСУ (їм довіряють 93% опитаних) та добровольчим загонам (87%). Волонтерські організації – 83%, Державна служба з надзвичайних ситуацій – 81%, Національна гвардія України – 81%, президент України – 80%, Державна прикордонна служба – 78%, Міністерства оборони України – 75%, Служба безпеки України – 67%, Національна поліція України – 61%, голова міста (селища, села), в якому живе респондент – 60,5%, громадські організації – 60%, церкви – 58%, ЗМІ України – 56%, ради міста (селища, села), в якому живе респондент – 55%.

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національного банку України (відповідно 48% і 40%), до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 42% і 34%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру судам і судовій системі загалом (70%), політичним партіям (68%), державному апарату (чиновникам) (67%), прокуратурі (60%), Верховній Раді України (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (55%), Національному антикорупційному бюро (НАБУ) (54,5%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), комерційним банкам (54%), Уряду (52%).

Також частіше висловлюється недовіра профспілкам (не довіряють їм 45%, тоді як довіряють 25%).

Попри те, що політичним партіям довіряють лише 17% респондентів, на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, 38,5% респондентів дають ствердну відповідь. Приблизно стільки ж (41%) дають негативну. У Західному регіоні відносна більшість (48%) дають ствердну відповідь на це запитання, тоді як в інших макрорегіонах відносна більшість (від 44% до 49%) – негативну.

Серед політиків, посадовців та громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (81%), Віталія Кіма (71%), Сергія Притули (55%), Михайла Подоляка (52%), Олексія Данілова (52%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру до Віталія Кличка (відповідно 48% і 35,5%), Олексія Резнікова (відповідно 43% і 35%), Дениса Шмигаля (відповідно 41% і 38%), Сергія Стерненка (відповідно 34% і 23,5%), Василя Малюка (відповідно 33% і 15,5%), Ігоря Клименка (відповідно 32% і 17%).

Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (78%), Юрію Бойку (76%), Петру Порошенку (71%), Олексію Арестовичу (65%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру до Давида Арахамії (не довіряють йому 49%, довіряють 21,5%), до Андрія Єрмака (відповідно 42% і 38%), до Руслана Стефанчука (відповідно 36% і 31%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що довіра українців до Збройних сил України зросла до 97%. Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій.