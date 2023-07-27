"Ми боремося не за хайп, а за повернення територій".

Бійці 3-ї штурмової бригади розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку та куди рухатиметься ця операція.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", - південний фланг Бахмута, Донецька область.

Зовсім нещодавно тут точилися бої: ЗСУ вибивали звідси вагнерівців та 72-у мотострілецьку бригаду РФ. Наші бійці, які брали участь у штурмах, розповідають, що за інтенсивністю це нагадувало висадку у Нормандії.

Військові показали захоплені російські бліндажі: купи сміття та детонатори для протитанкових мін - тут окупанти зберігали боєкомплекти. Це був важливий логістичний вузол.

Всередині бліндажа висить характерний "совковий" килим. На вході лежить граната. Як розказав сапер 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Самурай, окупанти жили прямо посеред розтяжок. "Для них це нормально. Вони ж суїцидники", - каже він.

Самураю 23 роки. До повномасштабної війни він жив у Польщі та планував отримати громадянство, але повернувся до України та став сапером. Самурай воює з 25 лютого 2022 року. І за цей час встиг побувати на Запорізькому напрямку та під Києвом.

Також наші штурмовики показали протипіхотні міни, які військові між собою називають "відьмами". Самурай розповідає про походження цієї назви: під час польоту снаряд видає звук, наче повз пролітає відьма. Цей боєприпас несе понад дві з половиною тисячі уламків, і вижити після підриву на такій міні майже неможливо. На щастя, росіяни самі часто підриваються на "відьмах": вони розставляють їх, як заманеться, адже Росія не підписувала жодних конвенцій, які б забороняли використання такого озброєння.

Командир інженерно-саперного батальйону із позивним Тренер розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

"Два виступи - на північному та південному флангах міста - зрізаються, ми виходимо на «нуль». І якщо просто подивитись на карту, то стає зрозуміло, куди операція рухатиметься далі", - каже він.

Також Тренер відповів на поширене питання, чому не можна хайпувати навколо контрнаступальних успіхів.

"На деяких ділянках навіть противник не володіє всією інформацією. Волаючи про власні успіхи, ми привертаємо до цього увагу окупанта і він починає на це реагувати", - пояснив військовий.

"Український Свідок" зафільмував підрив російського бліндажа, який, на думку саперів 3-ї штурмової бригади виглядав небезпечно, - на вході лежали нерозірваний снаряд та заряд від РПГ.

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступ на північ і південь Бахмута.