Зеленський прибув до Дніпра: провів Ставку і обговорив результативність ППО (доповнено)

Президент Володимир Зеленський прибув до Дніпра для проведення засідання Ставки та доповіді командувачів.

Пильну увагу приділять забезпеченню боєприпасами. Про це він повідомив у Telegram.

"Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія». Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – Буданов", – зазначив президент.

Також обговорять результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень із командувачем Повітряних сил

"Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей – на особливому контролі", – додав Зеленський.

Згодом президент додав, що мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня). Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

Нагадаємо, на початку липня президент провів виїзне засідання Ставки в Рівненській області.