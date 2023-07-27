Візія нової країни
Візія нової країни
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський прибув до Дніпра: провів Ставку і обговорив результативність ППО (доповнено)

Президент заслухає головнокомандувача Валерія Залужного та керівника розвідки Буданова. 

Зеленський прибув до Дніпра: провів Ставку і обговорив результативність ППО (доповнено)
Фото: Пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Дніпра для проведення засідання Ставки та доповіді командувачів.

Пильну увагу приділять забезпеченню боєприпасами. Про це він повідомив у Telegram.

"Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія». Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – Буданов", – зазначив президент.

Також обговорять результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень із командувачем Повітряних сил

"Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей – на особливому контролі", – додав Зеленський. 

Згодом президент додав, що мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня). Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

Нагадаємо, на початку липня президент провів виїзне засідання Ставки в Рівненській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies