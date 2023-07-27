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У Полтаві демонтували пам’ятники Ватутіну та Пушкіну

Запланований демонтаж пам’ятника Олексію Зигіну відбудеться пізніше.

У Полтаві демонтували пам’ятники Ватутіну та Пушкіну
Фото: Полтавщина

Сьогодні вранці в Полтаві почали демонтаж пам’ятників радянським генералам Миколі Ватутіну, Олексію Зигіну та поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Першим демонтували пам'ятник Ватутіну, який був встановлений на розі вулиць Соборності та УПА (колишньої Ватутіна).

Другим розпочався демонтаж погруддя російському поету Олександру Пушкіну, що розташоване на однойменній вулиці, на території Березового скверу. Воно було встановлене у 1987 році, до 150-річчя з дня смерті поета.

Фото: Полтавщина

Запланований демонтаж пам’ятника Олексію Зигіну відбудеться пізніше, через вагу пам’ятника та складність робіт. 

Попередньо відомо, що погруддя Пушкіна передадуть до Полтавського краєзнавчого музею, а Зигіна та Ватутіна – відправлять до "Парку радянського періоду" на Сумщині. 

Нагадаємо, що за рік в Україні демонтували 34 пам’ятники Пушкіну.

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