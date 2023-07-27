Протягом доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, – Генштаб

Розпочалася 519 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Гута Студенецька, Семенівка, Ясна Поляна Чернігівської області, Вільна Слобода, Попівка, Степне, Басівка, Могриця, Покровка Сумської області та Ветеринарне, Охримівка, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Богданівка, Часів Яр та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя, Благодатного та Старомайорського. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове, Левадне та Кам’янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох – по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.