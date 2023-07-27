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Українські бійці ліквідували командира 112 окремого вертолітного полку ЗС РФ, - ЗМІ

Вертоліт, в якому летів полковник, збили українські морпіхи. 

Українські бійці ліквідували командира 112 окремого вертолітного полку ЗС РФ, - ЗМІ
Фото: Анатолій Штефан

Бійці ЗСУ ліквідували командира 112 окремого вертолітного полку ЗС РФ полковника Віталія Табачнікова.

Про це повідомляє медіа Ґрунт.  

“Його Ка-52 був збитий вчора бійцями 38 окремої бригади морської піхоти”, - зазначили журналісти.

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Медіа Ґрунт з посиланням на російський канал також повідомляє подробиці знищення окупанта.

Вертоліт, в якому летів Табачніков, повертався після вильоту на низькій висоті. Його збили з ПЗРК при перетині лінії фронту.

Цю інформацію також підтверджує полковник ЗСУ Антолій Штефан.

Раніше морпіхи 38-ї окремої бригади повідомили про збиття ворожого вертольота Ка-52 (“Алігатор”). Вочевидь, саме в цьому вертольоті летів полковник.

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