Українські бійці ліквідували командира 112 окремого вертолітного полку ЗС РФ, - ЗМІ

Бійці ЗСУ ліквідували командира 112 окремого вертолітного полку ЗС РФ полковника Віталія Табачнікова.

Про це повідомляє медіа Ґрунт.

“Його Ка-52 був збитий вчора бійцями 38 окремої бригади морської піхоти”, - зазначили журналісти.

Медіа Ґрунт з посиланням на російський канал також повідомляє подробиці знищення окупанта.

Вертоліт, в якому летів Табачніков, повертався після вильоту на низькій висоті. Його збили з ПЗРК при перетині лінії фронту.

Цю інформацію також підтверджує полковник ЗСУ Антолій Штефан.

Раніше морпіхи 38-ї окремої бригади повідомили про збиття ворожого вертольота Ка-52 (“Алігатор”). Вочевидь, саме в цьому вертольоті летів полковник.