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Навчання українських пілотів F-16 може проводитись у Румунії і Данії, - Білий дім

Українські пілоти мають пройти навчання англійської мови, аби керувати винищувачами F-16. 

Навчання українських пілотів F-16 може проводитись у Румунії і Данії, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

США та їх союзники опрацьовують деталі навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив Укрінформ.

“Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі”, - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Він додав, що США розглядають як місця для проведення практичних тренувань, в першу чергу, Румунію і Данію.

“Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо”, - зазначив Кірбі.

Також координатор Ради національної безпеки Білого дому наголосив, що українські пілоти мають пройти навчання англійської мови, аби керувати винищувачами F-16. 

Навчання має пройти у Великобританії.

“Отже, я думаю, незабаром це почнеться”, - наголосив Кірбі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що тренування українських пілотів на F-16 почнеться у серпні та триватиме щонайменше шість місяців.

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