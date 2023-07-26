Навчання українських пілотів F-16 може проводитись у Румунії і Данії, - Білий дім

США та їх союзники опрацьовують деталі навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив Укрінформ.

“Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі”, - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він додав, що США розглядають як місця для проведення практичних тренувань, в першу чергу, Румунію і Данію.

“Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо”, - зазначив Кірбі.

Також координатор Ради національної безпеки Білого дому наголосив, що українські пілоти мають пройти навчання англійської мови, аби керувати винищувачами F-16.

Навчання має пройти у Великобританії.

“Отже, я думаю, незабаром це почнеться”, - наголосив Кірбі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що тренування українських пілотів на F-16 почнеться у серпні та триватиме щонайменше шість місяців.