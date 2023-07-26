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Путін має бути чесним з африканськими лідерами щодо його рішення вийти із зернової угоди, - Кірбі

Ціни на зерно й продовольство продемонстрували значний стрибок на тлі останніх дій РФ.

Путін має бути чесним з африканськими лідерами щодо його рішення вийти із зернової угоди, - Кірбі
Фото: EPA/UPG

США прокоментували майбутню зустріч у Москві президента РФ Володимира Путіна із лідерами африканських країн.

Про це повідомляє Укрінформ

“Я не знаю, що він (Путін – ред.) планує їм сказати. Але я дуже сподіваюся, що він планує бути чесним з африканськими лідерами щодо впливу його рішення вийти із зернової угоди на африканські країни”, - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Він наголосив, що значна частина зерна, яке експортувалось з Одеси та інших чорноморських портів, спрямовувались в країни, де воно найбільше потрібне. Зокрема, у країни Африки й так званого Глобального Півдня. 

Кірбі нагадав, що ціни на зерно й продовольство продемонстрували значний стрибок на тлі останніх дій РФ.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому зауважив, що найбільш ефективний шлях експорту українського зерна – це Чорне й Середземне моря, який Кремль намагається заблокувати. 

Кірбі нагадав, що США працюють із партнерами в Європі, щоб експортувати зерно на ринок сухопутним транспортом.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, Російська Федерація готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди.За даними британської розвідки, Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна.

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