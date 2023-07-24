США вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором

США будуть і надалі проводити консультації із партнерами в регіоні стосовно альтернативних шляхів експорту українського зерна.

Речник Держдепартаменту США Меттью Міллер розповів про подальші плани дій Росії у Чорному морі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (Росія - ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї”, - сказав Міллер.

Він наголосив, що США будуть і надалі проводити консультації із партнерами в регіоні стосовно альтернативних шляхів експорту українського зерна.

Міллер підкреслив - немає рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі.