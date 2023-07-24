Президент вважає, що Україна до цього повністю готова.

Сьогодні відбулось засідання Ставки. На ній були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати – це справедливо. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують: усім нашим солдатам, матросам, старшинам, сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони”, – наголосив президент.

Він додав, що на Ставці розібрали й усі питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору.

“Провів і кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу, нашої інтеграції. Цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова – ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку. І робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною”, –запевнив Володимир Зеленський.

Голова держави також провів велику нараду з урядовцями та міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн.

“Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту, і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов’язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи”, – підкреслив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував цього тижня багато різних подій, які “обовʼязково посилять український захист”.