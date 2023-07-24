Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки загинула дитина, є поранені

Щонайменше шість цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик”, - написав Кириленко.

Російські окупанти обстріляли місцеву водойму, де відпочивали люди, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Саме така зброя застосовується для знищення живої сили противника.

Павло Кириленко наголосив - дітям у зоні бойових дій не місце, і закликав батьків евакуювати їх.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.