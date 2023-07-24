На фронті упродовж доби відбулися 23 бойові зіткнення, - Генштаб

Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

На фронті упродовж доби відбулися 23 бойові зіткнення.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби росіяни завдали одного ракетного і 58 авіаційних ударів, здійснили понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Протягом доби українські захисники також знищили три ударні БпЛА типу “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях і чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області. З мінометів та артилерії обстріляно райони понад 15 населених пунктів, зокрема: північно-східніше Леонівки Чернігівської області; східніше Бояро-Лежачів, Угроїди, південно-східніше Попівки Сумської області та Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області;

та росіяни зберігають військову присутність. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області. З мінометів та артилерії обстріляно райони понад 15 населених пунктів, зокрема: північно-східніше Леонівки Чернігівської області; східніше Бояро-Лежачів, Угроїди, південно-східніше Попівки Сумської області та Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області; на Куп’янському авіаудари були зафіксовані біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області;

авіаудари були зафіксовані біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області; на Лиманському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного, Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного, Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському українські захисники успішно відбили атаки загарбників у районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Часів Яр Донецької області;

українські захисники успішно відбили атаки загарбників у районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Часів Яр Донецької області; на Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії росіян наші захисники успішно відбили атаки окупаційних військ у районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки, Невельського Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії росіян наші захисники успішно відбили атаки окупаційних військ у районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки, Невельського Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області; на Шахтарському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногріськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Козацьке Херсонської області та місто Херсон.

Українське командування також повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Тим часом російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. За даними Генштабу, в населеному пункті Миронівський Донецької області з 10 липня сюди почали прибувати окупанти з підрозділу Росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються у їхні помешкання. Також вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних.

Також загарбники продовжують використовувати цивільну медичну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. "В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, росіяни розміщують боєприпаси у підвалах багатоповерхівок на окупованих територіях і використовують місцевих як живий щит.

Одеська міськрада підрахувала, що за попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.