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Фермерів на окупованих регіонів змушують здавати зерно росіянам удвічі дешевше

Але навіть ці ціни працюють лише з російською реєстрацією бізнесу.

Фермерів на окупованих регіонів змушують здавати зерно росіянам удвічі дешевше
Збір врожаю в Мелітополі.
Фото: EPA/UPG

Усі фермери окупованих регіонів мають здавати зерно пшениці росіянам за фіксованою ціною, які в рази нижче ринкових. 

Про це пишуть у Центрі національного спротиву.

Зерно вищого ґатунку забирають з 9 тис. рублів (3,6 тис. грн) за тонну, а нижчого ґатунку 6,3 тис. Рублів (2,56 тис. грн). В Україні середня ціна фуражного зерна (нижчий ґатунок) наразі становить 5 тис. грн за тонну.

Водночас вищезазначені ціни за тонну на ТОТ працюють лише, якщо фермер має російську реєстрацію бізнесу. Проте більшість фермерів або покинули регіон, або не зареєстрували свій бізнес відповідно до російського законодавства.

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“Відтак, останні вимушені реалізовувати своє зерно на “чорному ринку” за 4,5-5 тис. рублів за тонну спекулянтам, які потім здають його окупаційної адміністрації. Тобто працює схема, при якій посередник купує зерно за безцінь й продає окупантам за дорожче, а ті вже продають його далі”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Окрім того, окупаційний єдиний зерновий оператор також продає зерно ненабагато дорожче ніж купував “потрібним фірмам” з кола колаборантів. 

“А ті вже продають зерно далі за світовими цінами й різниця осідає в кишенях гауляйтерів. Відтак, ворог фактично забирає зерно в українських фермерів за безцінь, й водночас використовує цю ситуацію, аби змусити власників господарств перереєструвати свій бізнес”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти змушують аграріїв вести електронний облік зерна та продуктів переробки, аби ті не могли самостійно розпоряджатися вирощеним врожаєм.

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