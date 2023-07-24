За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Учора проводилася консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів. На постраждалих 28 пам’ятках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження. Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканці пошкоджених будинків можуть отримати державну допомогу через "єВідновлення" в застосунку "Дія". Обстеження пошкоджень триває.

Фото: Одеська міськрада

Фото: Одеська міськрада

Фото: Одеська міськрада

Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.

Унаслідок нічного обстрілу Одеси за попередніми оцінками пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.