Президент Румунії засудив атаку Росії на порт "Рені"

"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі", - вважає Йоганніс.

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив атаку Росії на порт "Рені", що на Одещині.

Про це йдеться в дописі Йоганніса у твітері.

Румунський президент підкреслив, що українська інфраструктура, яка зазнала російського нападу, розташована дуже близько біля Румунії.

"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України та, отже, на глобальну продовольчу безпеку", - переконаний Йоганніс.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023

Нагадаємо, вночі 24 липня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. За інформацією військових, атака тривала майже чотири години. Декілька БпЛА вдалося збити, однак інші влучили, зокрема, у портову інфраструктуру. Було зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, а в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

До цього військові повідомляли, що РФ взяла певну паузу в обстрілах нашої держави, але активізувала розвідувальні дії сил ППО.