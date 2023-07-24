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Путін схвалив збільшення граничного віку військових у запасі

Йдеться про військові звання нижчі за офіцерські.

Путін схвалив збільшення граничного віку військових у запасі
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про збільшення граничного віку перебування росіян у запасі та мобілізаційному резерві Збройних сил РФ.

Про це повідомляє офіційний портал правової інформації РФ.

Йдеться про громадян, які мають звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків та мічманів. Для них граничний вік збільшується на пʼять років.

Для військовозобов’язаних першого розряду він збільшується з 35 до 40 років, другого розряду − з 45 до 50 років і третього − з 50 до 55 років. 

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Зміни передбачають можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство іншої держави, віком до 52 років. Також контракт можуть укладати ті, хто має посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.

Нові норми стануть чинними 1 січня 2024 року, передбачається перехідний період до 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності. За його словами, мобілізація у РФ триває, а також наголосив, що Москва може її використати, попри негативні наслідки для промисловості.

Раніше також повідомляли, що РФ збирається збільшити призовний вік до 30 років замість 27. Ці заходи почалися після повномасштабного вторгнення в Україну. 

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