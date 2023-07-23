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Підрозділ Світового банку розглядає можливість інвестування $1,5 млрд в економіку України

IFC зосередиться на секторі агробізнесу і планує підтримувати банківський сектор.

Підрозділ Світового банку розглядає можливість інвестування $1,5 млрд в економіку України
Фото: ABS-CBN News

Підрозділ Світового банку, який займається приватними інвестиціями, розглядає можливість інвестування 1,5 мільярда доларів США в банківський сектор, сільське господарство та інфраструктуру України.

Про це повідомив  високопосадовець Міжнародної фінансової корпорації (IFC), передає  "Голос Америки".

Альфонсо Гарсіа Мора, регіональний віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні, відзначив стійкість приватного сектора України під час війни та сказав, що IFC надала майже 400 мільйонів доларів на підтримку з початку російського вторгнення майже 17 місяців тому.

Мора зазначив, що кошти підтримали зовнішню торгівлю, ключові галузі агробізнесу та ІТ. Щодо ІТ-сектора, то Гарсіа Мора вважає, що він може стати "революцією в цій країні", сприяючи відновленню України та створенню більш інноваційної та диверсифікованої економіки.

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За його словами, IFC зосередиться на секторі агробізнесу і планує підтримувати банківський сектор і розраховує на більш довгострокові проекти в інфраструктурі.

"Ми визначили, ми вже працюємо над конвеєром на 1,5 мільярда доларів... компаній, у які ми можемо інвестувати», – сказав Гарсіа Мора в інтерв’ю Reuters під час свого візиту до Києва, щоб відзначити повторне відкриття офісу Групи Світового банку в столиці.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Україна отримає 1,75 млрд доларів від партнерів через Світовий банк.

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