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Лукашенко прилетів до Росії на першу зустріч із Путіним після заколоту Пригожина

Переговори заплановані на 23 липня.

Лукашенко прилетів до Росії на першу зустріч із Путіним після заколоту Пригожина
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга.

Про це повідомив близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал "Пул Первого", передає "Радіо Свобода".

На 23 липня у Лукашенка заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За офіційними даними, сторони планують обговорити "питання безпеки та міжнародного порядку денного", а також "інтеграційну взаємодію в рамках Союзної держави".

Це буде перша зустріч Путіна та Лукашенка після організованого ватажком угруповання "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним заколоту та подальшого переміщення найманців у Білорусь.

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Нагадаємо, режим Лукашенка вважається одним із основних союзників Росії, яка веде війну проти України. Лукашенко не відправляв війська на війну з Україною, але дозволив Москві використати територію країни для початку повномасштабного вторгнення.

Лукашенко також дозволив розмістити в Білорусі російську ядерну зброю. Ці дані підтверджує і розвідувальне управління Міністерства оборони США.

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