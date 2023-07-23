Лукашенко прилетів до Росії на першу зустріч із Путіним після заколоту Пригожина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга.

Про це повідомив близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал "Пул Первого", передає "Радіо Свобода".

На 23 липня у Лукашенка заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За офіційними даними, сторони планують обговорити "питання безпеки та міжнародного порядку денного", а також "інтеграційну взаємодію в рамках Союзної держави".

Це буде перша зустріч Путіна та Лукашенка після організованого ватажком угруповання "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним заколоту та подальшого переміщення найманців у Білорусь.

Нагадаємо, режим Лукашенка вважається одним із основних союзників Росії, яка веде війну проти України. Лукашенко не відправляв війська на війну з Україною, але дозволив Москві використати територію країни для початку повномасштабного вторгнення.

Лукашенко також дозволив розмістити в Білорусі російську ядерну зброю. Ці дані підтверджує і розвідувальне управління Міністерства оборони США.