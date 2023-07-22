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У Білорусі перебувають приблизно 5 тис. "вагнерівців"

Така кількість для України безпосередньої загрози не становить.

У Білорусі перебувають приблизно 5 тис. "вагнерівців"
Фото: скриншот

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

"Державна прикордонна служба продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців. Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складовими Сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні", - сказав він.

Демченко пояснює, що на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях.

Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їх кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч.

Демченко наголошує, що така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.

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Нагадаємо, днями до Білорусі на польову військову базу біля Осиповичів прибули десятки одиниць техніки, зокрема, великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики. Ці транспортні засоби – такі ж, які нещодавно рухалися у великих колонах, зокрема з прапорами "групи Вагнера".

Згодом стало відомо, що найманці з ПВК “Вагнер” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО.

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