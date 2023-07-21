Наступного тижня в Афганістані заборонять роботу жіночих салонів краси

Наступного вівторка, 25 липня в Афганістані набуде чинності розпорядження адміністрації Талібану про закриття жіночих салонів краси.

Про це пише Reuters.

Заборона на салони краси є останньою в низці обмежень, які таліби наклали на жінок з моменту встановлення контролю над країною два роки тому.

Згідно з оцінками галузі, втратити роботу можуть понад 60 000 жінок, а 12 000 косметичних компаній закриються, створюючи ще більше навантаження на економіку, яка вже переживає кризу.

“Це непропорційно вплине на жінок-підприємців, що є перешкодою для стійкості, зменшення бідності та економічного відновлення”, − сказала спеціальний представник Генерального секретаря ООН в Афганістані Роза Отунбаєва.

Заборона також призведе до “значного” зниження зайнятості жінок, заявили у Міжнародній організації праці (МОП). За даними МОП, під час правління уряду Афганістану, який підтримується іноземними державами, частка жінок в офіційній робочій силі становила лише близько 23%.

Окрім надання звичайних послуг, салони краси надають багатьом афганським жінкам безпечний простір лише для жінок, де вони можуть зустрічатися поза домом і без супроводу чоловіків.

Адміністрація Талібану заявляє, що поважає права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганської культури.

У забороні на салони, опублікованій 4 липня міністерством моралі, стверджується, що вона заснована на наказі верховного духовного лідера. Подібні накази призвели до закриття середніх шкіл і університетів для жінок і позбавили роботи багатьох афганських жінок, які працювали в гуманітарних організаціях.

“Враховуючи санкції проти банківського сектору, скорочення допомоги на розвиток і зменшення гуманітарного фінансування, адміністрація Талібану заявила, що зосереджена на тому, щоб відучити країну від допомоги та стимулювати економіку за рахунок розвитку приватного сектора”, − зазначає Reuters.

Високопосадовці Талібану кажуть, що вони підтримують розвиток бізнесу, яким володіють жінки, і дозволили жінкам працювати на ярмарках. Проте Отунбаєва сказала, що заборона на салони “суперечить минулим зобов'язанням де-факто влади щодо підтримки жіночого підприємництва”.

Нагадаємо, в ООН заявили, що поводження з афганськими жінками та дівчатами з боку талібів може бути рівноцінним “гендерному апартеїду”.