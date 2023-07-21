Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Виділенні державою 33 млн на 24 серії – це зовсім невеликі кошти, – Горбунов про фінансування державою серіалу своєї компанії
Виділенні державою 33 млн на 24 серії – це зовсім невеликі кошти, – Горбунов про фінансування державою серіалу своєї компанії
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, – ОК “Північ”
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, – ОК “Північ”
ГоловнаСвіт

Партія Сунака програла ключові парламентські вибори на південному заході Англії

Консерватори однак несподівано втримали старе місце у парламенті Бориса Джонсона.

Партія Сунака програла ключові парламентські вибори на південному заході Англії
Фото: EPA/UPG

Керівна Консервативна партія прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака програла ліберал-демократам ключові парламентські вибори на південному заході Англії.

Про це пише Bloomberg.

Це викликає питання чи зможе Сунак утриматися за оплоти політичної сили на загальнонаціональному рівні.

Сара Дайк отримала 55% голосів у Сомертоні та Фромі, районі торгових міст у Сомерсеті. У 2019 році ліберал-демократи взяли там 26%. Кандидат від консерваторів Фей Пурбрік посіла друге місце з 26% − порівняно з 56% минулого разу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Сомертон є другим із трьох позачергових виборів, результати яких будуть оголошені сьогодні, на черзі − Селбі та Ейнсті на північному сході Англії. 

“Результат вітатиметься ліберал-демократами Еда Дейві як доказ того, що торі вразливі у своїй традиційній цитаделі на півдні Англії. Це чинить тиск на Сунака, оскільки підтверджує думку, що торі витісняють на кількох фронтах, оскільки головна опозиційна лейбористська партія Кейра Стармера впевнено лідирує у загальнонаціональних опитуваннях”, − пише видання.

Зазначимо, консерватори Сунака несподівано втримали старе місце у парламенті Бориса Джонсона в Аксбриджі та Південному Руїсліпі на північному заході Лондона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies