Партія Сунака програла ключові парламентські вибори на південному заході Англії

Керівна Консервативна партія прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака програла ліберал-демократам ключові парламентські вибори на південному заході Англії.

Про це пише Bloomberg.

Це викликає питання чи зможе Сунак утриматися за оплоти політичної сили на загальнонаціональному рівні.

Сара Дайк отримала 55% голосів у Сомертоні та Фромі, районі торгових міст у Сомерсеті. У 2019 році ліберал-демократи взяли там 26%. Кандидат від консерваторів Фей Пурбрік посіла друге місце з 26% − порівняно з 56% минулого разу.

Сомертон є другим із трьох позачергових виборів, результати яких будуть оголошені сьогодні, на черзі − Селбі та Ейнсті на північному сході Англії.

“Результат вітатиметься ліберал-демократами Еда Дейві як доказ того, що торі вразливі у своїй традиційній цитаделі на півдні Англії. Це чинить тиск на Сунака, оскільки підтверджує думку, що торі витісняють на кількох фронтах, оскільки головна опозиційна лейбористська партія Кейра Стармера впевнено лідирує у загальнонаціональних опитуваннях”, − пише видання.

Зазначимо, консерватори Сунака несподівано втримали старе місце у парламенті Бориса Джонсона в Аксбриджі та Південному Руїсліпі на північному заході Лондона.