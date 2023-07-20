Великобританія запровадила санкції проти ПВК "Вагнер" за злочини в Африці

ПВК вже кілька років діє в Малі, ЦАР і Судані, де в результаті віійськових опперацій гинуть сотні мирних жителів.

Великобританія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці і Судані.

Про це йдеться у рішенні британського уряду, опублікованому 20 липня, пише "Європейська правда".

Під санкції потрапили три особи з числа високопосадовців групи найманців у Малі та ЦАР, включно з "правою рукою" Євгенія Пригожина Костянтином Пікаловим. Ще п'ятеро юридичних та фізичних осіб є причетними до загрози миру та стабільності в Судані.

ПВК "Вагнер" вже кілька років діє в Малі, ЦАР і Судані, агресивно просуваючи російські зовнішньополітичні інтереси в регіоні і надаючи військову підтримку операціям, в результаті яких загинули сотні мирних жителів.

Керівник ПВК в Малі Іван Маслов є одним з тих, проти кого введені санкції. Найманці ПВК "Вагнер" разом з малійськими силами в березні 2022 року вбили щонайменше 500 осіб у місті Мура, включаючи страти без суду і слідства, а також зґвалтування і тортури, зазначили в уряді Британії.

Керівник Групи Вагнера в ЦАР Віталій Перфільєв і керівник операцій "вагнерівців" в країні Костянтин Пікалов перебувають під санкціями за навмисні атаки проти цивільних осіб.

Пікалов, відомий як "права рука", Пригожина, є оперативним керівником Групи Вагнера в ЦАР. Він несе відповідальність за катування та цілеспрямовані вбивства.

"Вагнерівці" також постачали зброю та військову техніку до Судану. Три компанії, які діють як прикриття для ПВК і працюють у цій країні, були включені до нових санкцій. До них належать M-Invest та її дочірня компанія Meroe Gold.

Нагадаємо, 13 квітня ЄС додав ПВК "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з Пригожиним, до санкційного списку. 20 квітня до рішення ЄС приєдналась Швейцарія.

Британія також уже запровадила санкції проти Групи Вагнера і її лідера Євгенія Пригожина та кількох його ключових командирів, які брали участь у незаконному вторгненні Росії в Україну.