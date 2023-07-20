Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені
Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
ГоловнаСвіт

Через заплановане спалення Корану протестувальники увірвалися в посольство Швеції в Багдаді

Зайнялася невелика пожежа.

Через заплановане спалення Корану протестувальники увірвалися в посольство Швеції в Багдаді
Протести у Пакистані після спалення Корану у Швеції, січень 2023 року
Фото: EPA/UPG

Через заплановане спалення Корану у Стокгольмі протестувальники у четвер зранку увірвалися в посольство Швеції в Багдаді, розпаливши невеликий вогонь.

Про це пише Associated Press.

Вони розмахували прапорами та плакатами біля дипломатичної установи, на яких зображений впливовий іракський шиїтський священнослужитель і політичний лідер Муктада ас-Садр.

Десятки чоловіків перелізли через огорожу комплексу і намагалися зламати вхідні двері. Інші завершували передсвітанкові молитви.

На світанку біля посольства перебували представники поліції та інші співробітники служби. Вогнеборці намагалися загасити полум'я з драбини пожежного автомобіля. 

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що “персонал нашого посольства перебуває в безпеці”, не вдаючись до подробиць.

Шведські ЗМІ повідомили, що поліція задовольнила заявку на проведення демонстрації в четвер біля посольства Іраку в Стокгольмі. У заявці зазначено, що двоє демонстрантів планували спалити Коран і прапор Іраку.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини обговорить спірний проєкт пропозиції щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції. У проєкті резолюції, представленому Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, група назвала спалення Корану в Стокгольмі “образливим, неповажним і явним актом провокації”, який розпалює ненависть і є порушенням прав людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies