Через заплановане спалення Корану протестувальники увірвалися в посольство Швеції в Багдаді

Протести у Пакистані після спалення Корану у Швеції, січень 2023 року

Через заплановане спалення Корану у Стокгольмі протестувальники у четвер зранку увірвалися в посольство Швеції в Багдаді, розпаливши невеликий вогонь.

Про це пише Associated Press.

Вони розмахували прапорами та плакатами біля дипломатичної установи, на яких зображений впливовий іракський шиїтський священнослужитель і політичний лідер Муктада ас-Садр.

Десятки чоловіків перелізли через огорожу комплексу і намагалися зламати вхідні двері. Інші завершували передсвітанкові молитви.

На світанку біля посольства перебували представники поліції та інші співробітники служби. Вогнеборці намагалися загасити полум'я з драбини пожежного автомобіля.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що “персонал нашого посольства перебуває в безпеці”, не вдаючись до подробиць.

Шведські ЗМІ повідомили, що поліція задовольнила заявку на проведення демонстрації в четвер біля посольства Іраку в Стокгольмі. У заявці зазначено, що двоє демонстрантів планували спалити Коран і прапор Іраку.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини обговорить спірний проєкт пропозиції щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції. У проєкті резолюції, представленому Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, група назвала спалення Корану в Стокгольмі “образливим, неповажним і явним актом провокації”, який розпалює ненависть і є порушенням прав людини.