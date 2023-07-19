Майбутнім шпигунства є люди, а не штучний інтелект, − голова МІ-6

Річард Мур говоритиме сьогодні у Празі про людський ресурс у шпигунстві.Також він згадає про те, що Росія досі не може досягнути своїх військових цілей.

Штучний інтелект ніколи не замінить людський вплив у запобіганні терористичних атак, заявив глава Секретної розвідувальної служби МЗС Великобританії (МІ-6) Річард Мур.

Про це пише Bloomberg.

“Коли ШІ відстежує інформацію, деякі запитують, чи не виведе це розвідувальні служби, подібні до моєї, з бізнесу? Насправді, найімовірніше, все навпаки”, − скаже сьогодні Мур у своїй промові у Празі.

Він пояснив, що агенти “можуть запитувати про те, що ми раніше не здогадувалися, а іноді вони можуть впливати на рішення всередині уряду чи терористичної групи”.

Очікується, що Мур також розповість про Україну та про те, як Росія, як і раніше, не може досягти своїх військових цілей. Він також проаналізує нещодавню хвилю російського імперіалізму в Африці й те, як такі країни, як Іран, розпалюють конфлікт в Україні.

У понеділок міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі очолив перший семінар зі штучного інтелекту в Раді Безпеки ООН, щоб обговорити його можливі наслідки для міжнародного миру та безпеки. Наприкінці цього року Велика Британія також планує провести перший міжнародний саміт щодо безпекових питань у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".