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Путін не поїде на саміт у Південній Африці, − президент ПАР (доповнено)

Його представить міністр закордонних справ країни-агресора.

Путін не поїде на саміт у Південній Африці, − президент ПАР (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін не поїде на 15 саміт країн БРІКС у Південну Африку, Москву представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Про це йдеться на сайті президента ПАР Сиріла Рамафоси.

“Президент Рамафоса в останні місяці та тижні провів низку консультацій щодо проведення зустрічі на найвищому рівні”, − зазначено у повідомленні.

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У саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

“У відповідний час буде опублікована заява з основних питань, які будуть порушені на саміті, та інших пов'язаних із ними питань зовнішньої політики”, − додали у Рамафоси.

Згодом у Кремлі заявили, що Путін "повноцінно" братиме участь в онлайн-форматі, без візиту до ПАР. 

Саміт БРІКС, який відбудеться в Йоганнесбурзі 22−24 серпня, стане першим самітом офлайн після пандемії COVID-19.

Нагадаємо, вчора Рамафоса заявив, що Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни.

Південна Африка як підписант Міжнародного кримінального суду зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він візьме участь у заході. Рамафоса надіслав до суду зяаву щодо імунітету для Путіна ще у травні. Президент ПАР наполягав на її конфіденційності, але Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії "Демократичний альянс" розпорядився опублікувати слова президента.

17 березня відділення попереднього провадження МКС видало ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

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