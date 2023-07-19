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"Нейтральність не означає байдужості": Зеленський прийняв у Києві голову уряду Ірландії

Президент Зеленський обговорить із ірландським премʼєром безпеку, політику, економіку та справедливість для України. 

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві премʼєр-міністра Ірландії Лео Варадкара. 

У твітері Зеленський повідомив, що обговорить із ним безпеку, політичну взаємодію та справедливість для України. Серед тем для переговорів – також економічна взаємодія. 

"Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!" – написав український президент. 

Ірландія не входить до складу НАТО та має традиційний нейтральний статус, хоч він і не закріплений у конституції. Після початку повномасштабної війни в Україні в республіці почали обговорювати доцільність нейтралітету. Ірландська армія досить "скромна" – менше 8000 при населені в 5 млн. Ірландія також не має танків та далекобійної артилерії.  

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