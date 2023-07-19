"Нейтральність не означає байдужості": Зеленський прийняв у Києві голову уряду Ірландії

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві премʼєр-міністра Ірландії Лео Варадкара.

У твітері Зеленський повідомив, що обговорить із ним безпеку, політичну взаємодію та справедливість для України. Серед тем для переговорів – також економічна взаємодія.

"Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!" – написав український президент.

Вітаю в Україні Главу Уряду Ірландії Лео Варадкара @LeoVaradkar. Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія.



Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже… pic.twitter.com/ZNWiuxz9d1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023

Ірландія не входить до складу НАТО та має традиційний нейтральний статус, хоч він і не закріплений у конституції. Після початку повномасштабної війни в Україні в республіці почали обговорювати доцільність нейтралітету. Ірландська армія досить "скромна" – менше 8000 при населені в 5 млн. Ірландія також не має танків та далекобійної артилерії.