Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, – Зеленський

Президент доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“На ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим нашим регіонам. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що віцепрем’єр Кубраков і міністр Клименко поінформували про наслідки ударів. Також були доповіді Головкома Валерія Залужного та командувача ВПС Олещука.

Президент дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російський терор Одеси ще раз доводить – їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Глава Офісу президента України зауважив, що росіяни хочуть створити кризу біженців для Заходу.

Вночі Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.