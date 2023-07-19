На Вінничині командир роти вимагав хабар у військовослужбовця, який виконує завдання в зоні бойових дій, – прокуратура

Капітан хотів отримати 56 тис. грн від підлеглого за те, щоб не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна.

На Вінничині командир роти вимагав хабар у військовослужбовця, який виконує завдання в зоні бойових дій.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, капітан, з метою незаконного особистого збагачення, вимагав неправомірну вигоду в сумі 56 тис. грн від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій.

За такі кошти він пообіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати у зв'язку з цим службового розслідування.

11 липня, під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 46 тис. грн, командира роти затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Зазначається, що раніше командир вже отримав від дружини підлеглого військовослужбовця першу частину хабаря в сумі 10 тис. гривень.

Наразі командиру повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, заступника командира військової частини визнано винним у вимаганні з дружини загиблого бійця “відсотка” за призначення допомоги. Обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у скоєному. Тепер його відправлять на два роки до дисциплінарного батальйону.