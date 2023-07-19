Росія отримує дрони через Центральню Азію, США занепокоєні роллю Киргизстана, − Washington Post

Росія отримує заборонені технології через прихований маршрут у Центральній Азії. Про це йдеться у статті The Washington Post.

Газета розповідає про те, що біля кордону між Казахстаном і Киргизстаном митники перехопили партію дронів. На транспортній етикетці китайські безпілотники були позначені як важкі пиловики, які використовуються у садах і на великих фермах. “Але особа покупця − російська компанія, яка придбала партію такого повітряного озброєння на початку травня майже за 14 000 доларів за штуку − натякала на інші можливі способи використання”, − пише газета.

Стало відомо, що партію китайських агрокоптерів DJI Agras T-30 придбала киргизька фірма з планами перепродати їх компанії в Росії. 14 безпілотників перевозили по суші через Казахстан, коли митники помітили їх через відсутність належних експортних документів. Дрони конфіскували казахи, вони так і не досягнули російського кордону.

Торік російський уряд "конфіскував чотири безпілотники тієї ж моделі на сході України" та заявив, що Київ планує використовувати їх для хімічної війни. Міцні всепогодні квадрокоптери створені для перенесення навантаження понад 30 кг і розроблені для ширяння на рівні верхівок дерев.

Американські посадовці зазначають, що такі товари потрапляють до Росії безперервно.

“Захоплення дронів стало рідкісною перемогою у спробах зупинити потік забороненого обладнання та електроніки, що надходить до Росії для підтримки військових дій в Україні. Москва, позбавлена можливості закуповувати військові товари у західних країн, все частіше звертається за допомогою до колишніх радянських держав Центральної Азії, деякі з яких історично та фінансово пов'язані з Росією, але також активно торгують із Європою та Китаєм”, − зазначено у матеріалі.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що їх особливо непокоїть роль Киргизстану, звідки надійшла партія дронів. Гірська країна, що не має виходу до моря, з населенням 6,7 мільйона осіб, колись була південним кордоном радянської імперії, а тепер тут розташовані численні підприємства, які стали каналом для західних і азійських товарів, які Росія не може законно отримати деінде.

Після вторгнення Кремля в Україну − і з більшою інтенсивністю в останні місяці − Киргизстан став свідком разючого збільшення кількості імпортно-експортних компаній, які ведуть бізнес переважно з Росією. Фірми отримують прибуток від стрімкого зростання продажів китайських і європейських товарів, які перебувають під санкціями, − від безпілотників і частин літаків до прицілів для гвинтівок і передових схем бомб. Більшість із них перевозяться або доставляються сухопутним транспортом компаніям у Росії.

За словами двох американських чиновників, після кількох місяців безплідних візитів до столиці Киргизстану Бішкека низки американських та європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб змусити країну припинити торгівлю. Йдеться про санкції або внесення у “чорний список” компаній, які можуть запровадити вже цього тижня.

Загальнодоступні торгові документи показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії у 2022 році зріс на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. Низку товарів, такі як приціли для гвинтівок, раніше взагалі не експортували.

Киргизькі компанії в лютому та березні закуповували чутливу електроніку − серед них спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги на сотні тисяч доларів − у китайських і південнокорейських компаній. Практично однакова кількість електроніки була експортована з Киргизстану до Росії за той же період, свідчать документи.

Російські фірми, які отримували товари, переважно були відомими постачальниками російської оборонної промисловості. “Очевидну хореографію транзакцій із третіми сторонами розглядали як роботу російських спецслужб, які, за словами офіційних осіб США, зараз безпосередньо залучені разом із низкою військових спекулянтів до схем, спрямованих на обхід економічних санкцій”, − зазначає WP.