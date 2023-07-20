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Вихід РФ із зернової угоди та обстріли українських портів спровокують продовольчу кризу в світі, – Боррель

Сьогодні Росія втретє за тиждень обстріляла ракетами Одещину.

Вихід РФ із зернової угоди та обстріли українських портів спровокують продовольчу кризу в світі, – Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що вихід Росії із зернової угоди та її численні атаки на портову інфраструктуру на півдні України можуть спровокувати серйозну продовольчу кризу у світі.

Про це пише Reuters.

Глава європейської дипломатії зазначив, що саме на РФ лежить відповідальність за проблеми із продовольством, які виникнуть у світі через призупинення експорту українського продовольства через Чорне море. 

"Ми вже знаємо, що це призведе до великої продовольчої кризи у світі", – сказав Боррель.

Він також звинуватив РФ в атаках на склади із зерном в Україні, що, за його словами, ще більше поглибить кризову ситуацію із продовольством.

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Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Сьогодні вночі Росія обстріляла ракетами різного типу Одесу та Одеську область. В результаті ворожих обстрілів є руйнування і постраждалі. Це вже третя атака на регіон за останній час.

Так, вчора вночі окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

 

 

 

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