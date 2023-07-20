Інформація про загиблих не надходила.

Уночі 20 липня близько 3:03 години під час повітряної тривоги російські окупанти вдарили ракетами по центру Миколаєва.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Оновлено 8:53. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45 ранку. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки, поінформував Віталій Кім.

Також сталося займання трьох гаражів, яке було ліквідовано. Під час гасіння пожежі травмувався працівник ДСНС. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

Загалом внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Станом на 6:00 ранку було відомо про 18 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Дев’ятеро людей було госпіталізовано, серед них – п’ятеро дітей. Двох людей врятували з-під завалів будинку.

Нагадаємо, уночі 18 липня російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона. Було зафіксоване влучання в обʼєкт промисловості, люди не постраждали.